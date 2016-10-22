Arriva Samsung Galaxy On NXT

Siamo ormai agli sgoccioli per quel che concerne questa settimana, oltre che questo mese di ottobre. Un momento, come abbiamo avuto modo di vedere, caratterizzato dal clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7, phablet di sesta generazione della nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il gigante asiatico, come ben sappiamo, è uscito a pezzi da questa situazione, costretta com’è stata a bloccare la produzione del device in questione. Tuttavia, adesso, Samsung sta cercando di voltare pagina e di guardare al futuro, grazie a nuovi dispositivi e smartphone. Uno di questi, giunto con totale sorpresa e praticamente come un fulmine a ciel sereno, è il Samsung Galaxy On NXT. Il Samsung Galaxy On NXT è stato infatti presentato quasi in punta di piedi dalla compagnia coreana, e debutterà a breve in India, mercato emergente e solitamente votato al contenimento economico. In realtà, la scheda tecnica di tale smartphone è davvero molto interessante: abbiamo una RAM da 3 GB, un processore Exynos 7870 octa-core, un display da 5,5 pollici con risoluzione in Full HD, oltre ad una batteria da 3300 mAh. Non mancano le varie connettività (tra cui la 4G LTE), oltre a due buonissime fotocamere: da 8 megapixel quella frontale, da 13 megapixel quella posteriore. Ottime notizie anche per quel che concerne il prezzo: siamo a 18.490 rupie, vale a dire meno di 250 euro. Una cifra non troppo elevata, per un telefono con una simile scheda tecnica. Chissà che presto non arrivi anche in Italia.