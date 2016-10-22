Samsung Galaxy C9 Pro, la scheda tecnica

L’ultimo periodo, per quel che concerne la produzione di apparecchi telefonici di Samsung, è stato caratterizzato principalmente dal disastro cui si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione, come ben sappiamo, è andato incontro ad un fallimento clamoroso, lasciando aperte numerose perplessità circa il futuro del gigante sudcoreano. Forse anche un po’ per uscire dalla nebbia di critiche, l’azienda asiatica ha presentato ieri un nuovo device, con delle caratteristiche davvero molto interessanti. Si tratta del Samsung Galaxy C9 Pro, e in qualche modo ve lo avevamo già anticipato anche noi. Andiamo dunque a vedere quella che sarà la sua scheda tecnica ufficiale. Il Samsung Galaxy C9 Pro sarà il primo dispositivo di Samsung a possedere una RAM da 6 GB: in tale peculiarità, è stato superato persino il Samsung Galaxy S7. Come processore troviamo un buonissimo Qualcomm Snapdragon 653 octa-core. Lo storage interno parte da una capienza di 32 GB, che però può essere allargata tramite l’utilizzo di una scheda micro SD. Colpiscono in positivo altre caratteristiche: la batteria è da ben 4000 mAh, per un’autonomia davvero molto lunga. Il Samsung Galaxy C9 Pro sarà inoltre dual SIM: ragion per cui, supporta due schede differenti. Incredibili anche le due fotocamere: sia quella frontale che quella posteriore saranno da 16 megapixel, evidentemente per gli amanti dei selfie. Tuttavia, soltanto quella posteriore sarà munita del flash. Per quanto riguarda il display, ci troviamo dinanzi ad uno schermo dalle dimensioni particolarmente generose, da ben 6 pollici. A livello di risoluzione, ci troviamo nell’ovvio campo del full HD. Come sistema operativo si parte da Android Marshmallow 6.0.1, ma ben presto dovrebbe aggiornarsi ad Android Nougat 7. Per i primi tempi il Samsung Galaxy C9 Pro uscirà solamente in due colori. Oro Rosa e Oro. Non è dato modo di sapere se in futuro verranno introdotte anche nuove tonalità, benché sia molto probabile. Per quanto concerne il prezzo, siamo a 3.199 Yuan, circa 430 euro. Al momento pare che l’apparecchio sia appannaggio del solo continente asiatico, ma mai dire mai per un possibile rilascio europeo.