Samsung Galaxy S8 arriverà in ritardo?

Andiamo dunque ad inaugurare questa nuova settimana, che, di fatto, metterà anche la parola fine a questo travagliato mese di ottobre. Per Samsung, infatti, non è stato certamente uno dei periodi più felici: la nota azienda tecnologica sudcoreana, a causa del tracollo clamoroso del Samsung Galaxy Note 7, ha dovuto subire delle perdite economiche devastanti, ed anche la sua immagine stessa ne è uscita a pezzi. Una situazione inimmaginabile fino a qualche mese fa, soprattutto in virtù del fatto che il gigante asiatico aveva strappato numerosi consensi grazie al Samsung Galaxy S7, uno smartphone talmente performante da vincere il premio come il miglior dispositivo telefonico del 2016. Secoli fa, appunto. Il presente, ma soprattutto un futuro leggermente più lontano di quanto si potesse inizialmente ipotizzare, ci parla invece del Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è chiamato ad un compito davvero arduo: da una parte, deve far dimenticare la brutta faccenda relativa al Samsung Galaxy Note 7, e pertanto già dalla sua uscita non dovrà avere problemi di sorta. Dall’altro, deve essere il degno successore del Samsung Galaxy S7, un device che per l’appunto si è comportato molto bene sul mercato. E, inoltre, dovrà competere con gli apparecchi della concorrenza: iPhone 8 su tutti, che, in occasione del decennale degli smartphone di top gamma di Apple, promette già da ora i fuochi d’artificio. Alla luce di tutte queste considerazioni, pare dunque che il Samsung Galaxy S8 uscirà un po’ in ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti. Difatti, sembra che la compagnia coreana già adesso abbia iniziato lo sviluppo del dispositivo due settimane dopo rispetto a quando si sarebbe dovuto effettivamente cominciare. Alla base di tale decisione, quasi sicuramente sono tutte le problematiche più recenti che il colosso asiatico ha dovuto affrontare. Insomma, stavolta pare che Samsung abbia deciso di prendersela comoda, onde evitare guai simili a quelli occorsi al Samsung Galaxy Note 7.