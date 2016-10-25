Contrordine, Samsung Galaxy Note 8 ci sarà?

Quando stiamo ormai arrivando alla conclusione di questo mese di ottobre, torniamo ancora una volta a discutere di quello che sarà il destino dei phablet di top gamma prodotti dalla grande compagnia tecnologica coreana Samsung. Come ben sappiamo, infatti, il gigante asiatico sta vivendo un momento particolarmente travagliato proprio a causa di tali dispositivi: tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, il Samsung Galaxy Note 7 ha iniziato ad accusare tutti i problemi ormai famigerati che, diverse settimane più tardi, hanno portato dapprima al ritiro degli apparecchi, e poi alla cessazione della produzione degli stessi. Un disastro clamoroso ed incredibile, tanto che in molti pensavano che la gamma Note sarebbe morta qui. Rendendo dunque il Samsung Galaxy Note 8 un semplice miraggio. In realtà, stando a voci ufficiose delle ultime ore, sembra che il Samsung Galaxy Note 8 alla fine uscirà davvero. Tali indiscrezioni provengono da Samsung stessa, che, per rimediare a quel che malauguratamente è accaduto con il Galaxy Note 7, starebbe pensando ad una grande promozione per il suo successore. Tramite una nota ufficiale scritta in coreano, infatti, Samsung informa i propri clienti che, per chi è stato costretto a riconsegnare il Samsung Galaxy Note 7 dopo averlo acquistato, potrà avere un Samsung Galaxy S8 o un Samsung Galaxy Note 8 alla metà del loro prezzo di listino: uno sconto del 50%, dunque. Solo un lapsus o c’è del vero?