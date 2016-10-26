In arrivo il Samsung Galaxy A5 2017

Nel corso di questi ultimi due mesi, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dal noto colosso sudcoreano Samsung, si è parlato soprattutto del Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione è infatti finito sulla bocca di tutti a livello internazionale, e, sfortunatamente, non per motivazioni positive. L’apparecchio, infatti, è collassato dopo i gravi problemi che lo han colpito fin da subito, in quanto diverse unità esplodevano. Costringendo la compagnia asiatica, di fatto, dapprima al ritiro del dispositivo, e poi alla sua cessazione riguardo la produzione. Una catastrofe, alla quale Samsung sta cercando di rimediare con sconti e offerte, oltre che con nuovi smartphone molto interessanti. Oggi, a tal proposito, veniamo a conoscenza dell’arrivo imminente del Samsung Galaxy A5 2017. Il Samsung Galaxy A5 si è saputo far rispettare fin dalla sua primissima uscita, presumibilmente per via delle discrete caratteristiche tecniche unite ad un prezzo certamente abbordabile. Tanto da spingere il gigante coreano dapprima ad una revisione per il 2016, e in seguito a un’altra ancora relativamente al 2017. Il nuovo Samsung Galaxy A5 giungerà così con delle caratteristiche migliorate, e con una scheda tecnica davvero molto interessante, che in qualche modo ci consegna uno smartphone di fascia media dalle buone prestazioni. Andiamo dunque a scoprire quelle che saranno le sue peculiarità tecniche. La versione del 2017 del Samsung Galaxy A5 si presenta con un processore Exynos 7880 e con una RAM da 3 GB: una potenza più che discreta. Qualche dubbio sul display, ma pare che sarà da 5,2 pollici e con risoluzione in Full HD. La batteria sarà da 3000 mAh, mentre la fotocamera posteriore è da 13 megapixel. Probabile la presenza di un alloggiamento in cui inserire una scheda Micro SD. Come sistema operativo, si partirà con Android Marshmallow 6.0.1. Per il prezzo, dovremmo oscillare intorno ai 500 euro.