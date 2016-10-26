Strette finali per Nougat su Samsung Galaxy S7

Quest’ultimo periodo, per Samsung, quantomeno per quanto riguarda il settore della telefonia mobile, è stato davvero molto problematico e chiacchierato. A smuovere tutto, lo sapete, ci ha pensato l’incredibile tracollo del Samsung Galaxy Note 7. La debacle del phablet di sesta generazione, infatti, ha avuto numerosi effetti, perlopiù negativi, sulle strategie che il gigante sudcoreano aveva in mente di adottare da qui ai prossimi mesi. E, a questo punto, Samsung si ritrova con solamente uno smartphone di top gamma, peraltro uscito già da oltre mezzo anno, ad affrontare una concorrenza molto più fresca e recente. Ci stiamo riferendo, ovviamente, al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge, che però potrebbero presto vantare una marcia in più. A cosa ci stiamo riferendo esattamente? Probabilmente lo avrete intuito già da soli grazie al titolo: sembra che ormai manchi sempre meno all’approdo, finalmente, di Android Nougat sul Samsung Galaxy S7 e sulla sua variante Edge. Il sistema operativo, infatti, è in fase di test già da circa un mese sugli attuali device dalle elevate prestazioni prodotti dalla compagnia asiatica, e sembra davvero che oramai siamo alle strette finali. Al momento purtroppo non siamo in grado di fornirvi una data sicura sullo sbarco di Nougat sul Samsung Galaxy S7, ma le fonti più autorevoli sostengono che ciò dovrebbe avvenire a breve, al più entro poche settimane. Vi terremo aggiornati.