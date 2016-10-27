Samsung Galaxy S8 avrà lettore di impronte ottico?

Già da qualche tempo a questa parte, ormai, anche a causa della clamorosa debacle occorsa al Samsung Galaxy Note 7, si parla dei vari device che potrebbero prendere il suo posto sul mercato internazionale della telefonia mobile. La nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, infatti, sta studiando numerose alternative per sopperire a questo incredibile quanto spiacevole disastro. Il gigante asiatico, trovatosi per una volta in una situazione di fortissima crisi (il danno d’immagine è stato devastante almeno quanto quello economico), sta infatti cercando di riportare la situazione sui giusti binari. Non a caso, pertanto, lo smartphone forse più chiacchierato di queste ultime settimane è con ogni probabilità il Samsung Galaxy S8. Inizialmente si pensava che il Samsung Galaxy S8 avrebbe potuto esordire addirittura verso la fine del 2016, magari nel periodo natalizio. Questo perché, come già detto, a causa dei gravi problemi che hanno accompagnato il Samsung Galaxy Note 7, il colosso coreano è costretto in qualche modo a sopperire, soprattutto nell’immediato, onde evitare di perdere troppo terreno rispetto alla concorrenza. Alla fine così non è stato, e anzi, proprio a causa del tracollo del phablet di sesta generazione il Samsung Galaxy S8 si ritrova già con due settimane di ritardo sul groppone rispetto ai tempi inizialmente previsti. Tuttavia, si continua a parlare dello smartphone di ottava generazione di Samsung con enorme interesse, specialmente per via delle varie caratteristiche tecniche che esso potrebbe vantare. In fin dei conti, parliamo pur sempre del successore del Samsung Galaxy S7: e sappiamo bene come quest’ultimo sia riuscito a conquistare un po’ tutti, sia la critica che il pubblico, nel suo ciclo vitale fin qui durato circa 7 mesi. A tal proposito, sembra che il Samsung Galaxy S8 sia pronto per lanciare una novità assoluta a livello mondiale: un lettore di impronte ottico. Proprio così: eliminato l’ormai obsoleto lettore di impronte digitali, esso potrebbe essere sostituito da una tecnologia estremamente moderna e all’avanguardia, posta direttamente sotto il display. Una peculiarità incredibile, che restituirebbe ulteriore credibilità alla compagnia coreana.