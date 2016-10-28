Ecco i render del Samsung Galaxy A5!

Ci iniziamo ormai ad avviare verso la conclusione di questa settimana, che, idealmente, mette anche la parola fine su ottobre. Un mese, questo, a dir poco catastrofico per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, visto il disastro cui è andato incontro lo sfortunatissimo Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione è infatti stato ritirato dal mercato, e in seguito la compagnia asiatica è stata perfino costretta a cessarne la produzione. Un tracollo, economico e soprattutto d’immagine, tanto che molti temono che, dopo questa batosta, nessuno si fiderà più degli smartphone prodotti dal gigante sudcoreano. Il rischio, tuttavia, pare non toccare il nuovo Samsung Galaxy A5, il cui arrivo sembra essere sempre più imminente. Già da tempo gira voce circa un nuovo modello del Samsung Galaxy A5, e in effetti è ormai vicina al debutto la seconda revisione di tale device. Taluni l’hanno ribattezzato semplicemente come “Samsung Galaxy A5 2017”, visto che esso è pensato soprattutto per il nuovo anno: a tal proposito, pertanto, è estremamente probabile che il dispositivo venga presentato a dicembre, per poi debuttare a tutti gli effetti a partire da gennaio. A tal proposito, nel corso di queste ultime ore sono stati diffusi i primi render circa il Samsung Galaxy A5, che ci mostrano lo smartphone in gran parte della sua estetica. Ed è davvero molto interessante constatare come le indiscrezioni circa questo device vengano sostanzialmente confermate, in quanto esso presenta delle grosse similitudini con il Samsung Galaxy S7, cui evidentemente fa grosso riferimento. Perfino il telaio, composto in vetro e alluminio, pare essere pressoché identico a quello dell’attuale top di gamma dell’azienda coreana; così come la fotocamera posteriore, la quale non presenta alcuna sporgenza visibile. Come di consueto rispetto agli apparecchi telefonici prodotti da Samsung, troviamo il tasto di accensione posto in alto sul lato destro, mentre i due pulsanti relativi al volume si trovano a sinistra. In basso, l’entrata per il jack audio e quella per il caricabatterie.