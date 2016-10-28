Samsung Galaxy S8 avrà un design “slick”

Siamo oramai agli sgoccioli per quel che concerne questo mese di ottobre. Un mese che, come sappiamo bene, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, è stato a dir poco devastante. I problemi sono infatti iniziati a partire dalla fine di agosto, allorché il Samsung Galaxy Note 7 aveva palesato dei gravissimi difetti alle batterie (che in molte unità sono esplose), ma il dramma vero si è consumato tra settembre e, soprattutto, ottobre: ossia nel momento in cui il colosso sudcoreano è stato costretto a ritirare il phablet dal mercato e a sospenderne la produzione. Una catastrofe, cui però adesso la compagnia asiatica sta cercando di rimediare, soprattutto portando acqua al mulino dei nuovi device. Uno di essi è chiaramente il Samsung Galaxy S8, per il quale abbiamo delle grosse novità. Il Samsung Galaxy S8 non uscirà intorno a dicembre come si era pensato in un primo momento, ma dovrebbe esordire intorno a marzo, compatibilmente con la filosofia che Samsung ha sposato in questi anni. Le ultime su questo smartphone, confermate in maniera ufficiale dalla stessa azienda coreana, parlano principalmente del design. Che, per stessa ammissione del gigante tecnologico, sarà “slick”. Slick, ossia liscio, lucido. Non ci è ancora dato modo di sapere precisamente a cosa si riferisse con questo termine Lee Kyeong-tae, capo della divisione mobile di Samsung, ma non è poi troppo difficile immaginarselo. Il Samsung Galaxy S8, con ogni probabilità, sarà composto da materiali di assoluto pregio, probabilmente un vetro molto liscio e levigato, che conferirà lucidità alla superficie del device. Le altre news ci danno più o meno conferma di tutto ciò che finora avevamo pronosticato, vale a dire una fotocamera migliorata e la presenza di un’intelligenza artificiale, analogamente a quanto fa Apple con Siri. La fotocamera, in particolare, con ogni probabilità sarà doppia, un adeguamento alla concorrenza.