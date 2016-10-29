Samsung Galaxy S5 si aggiorna ancora una volta

Oggi andiamo a mettere la parola fine anche a questa settimana, l’ultima, di fatto, per quel che concerne il mese di ottobre. Nel corso di questi ultimi tempi, come ben sappiamo, la nostra attenzione è rimasta concentrata in modo particolare sul Samsung Galaxy Note 7, l’ormai famigerato phablet di sesta generazione che, fin dai primissimi giorni di commercializzazione, è andato incontro ad alcuni incredibili disastri. Adesso proviamo a girare pagina anche noi, concentrandoci invece su uno smartphone meno chiacchierato, ma che ancora oggi sa farsi rispettare: il Samsung Galaxy S5. Il Samsung Galaxy S5 è lo smartphone di top gamma del 2014, che ancora adesso viene preferito da molti utenti per via delle sue discrete caratteristiche e del suo prezzo abbordabile. Un device, quindi, che il noto colosso tecnologico sudcoreano ha deciso di non abbandonare, ma anzi di assecondare con aggiornamenti ed update sempre più interessanti. L’ultimo dei quali sta iniziando ad essere diffuso proprio in questi giorni. Il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S5 riporta il codice XXU1CPJ6, e chiaramente è ancora una volta basato su Android Marshmallow: per Nougat, infatti, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Cosa aspettarsi da tale update? Chiaramente, nulla di particolarmente rivoluzionario, ma comunque i soliti miglioramenti minori che sicuramente non fanno mai male. Nello specifico, abbiamo l’aggiornamento all’ultima patch relativa alla sicurezza. Per il momento l’update risulta disponibile nel solo Regno Unito, ma è estremamente probabile che presto esso venga distribuito anche presso altri paesi, inclusa, quindi, la nostra Italia. Rimanete in allerta dunque, perché presto sicuramente arriverà anche a voi la classica notifica. E il nostro consiglio, in tal caso, chiaramente, è sempre lo stesso: fate prima di tutto un backup dei dati per ogni evenienza (non si sa mai), e fate bene attenzione di essere collegati ad una rete wifi quando aggiornate il Samsung Galaxy S5, onde evitare di consumare tutti i GB della vostra promozione.