Samsung Galaxy S7 Edge è anche Blu Corallo

La clamorosa debacle cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7 ha avuto delle ripercussioni a dir poco micidiali nelle finanze della grande azienda sudcoreana Samsung. Il tracollo del phablet di sesta generazione costringerà infatti il gigante asiatico a trascinarsi questi effetti negativi per parecchio tempo, forse addirittura per anni: d’altronde parliamo di perdite economiche elevatissime, nell’ordine delle decine di miliardi di dollari, per non parlare del danno d’immagine. Ecco perché Samsung sta tentando di adottare tutte le contromisure possibili. E se manca ancora diverso tempo all’uscita del Samsung Galaxy S8, lo smartphone designato per far uscire il colosso coreano fuori dal baratro, il device che adesso tiene in piedi la baracca è sicuramente il Samsung Galaxy S7 Edge. Il Samsung Galaxy S7 Edge ha riscosso un grandissimo successo fin dalla sua uscita, rispetto alla quale però è ormai passato troppo tempo. Con quasi otto mesi di vita, lo smartphone di settima generazione di top gamma non può più avere la freschezza che possono invece vantare altri device usciti da pochissimo, come iPhone 7 o iPhone 7 Plus, eppure con qualche accortezza sono ancora molto appetibili per il pubblico. Al di là delle buonissime promozioni di cui sono stati resi protagonisti, sembra infatti ormai in procinto di arrivare una nuovissima, splendida colorazione, per il Samsung Galaxy S7 Edge: la Blu Corallo. Difatti, secondo indiscrezioni provenienti da una fonte molto autorevole come SamMobile, durante i primi giorni di novembre verrà immessa sul mercato la variante di questa tonalità. Per il momento sembra che essa arriverà soltanto nei mercati asiatici, ma in virtù del ragionamento che facevamo poc’anzi, è molto probabile che passerà pochissimo tempo affinché venga esportata anche al di fuori della Cina e della Corea. Insomma, detto in soldoni, anche in Italia presto dovrebbe arrivare il Samsung Galaxy S7 Edge Blu Corallo. Se tutto va bene, già per metà a fine novembre lo avremo nei nostri negozi.