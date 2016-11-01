Caricamento...

Samsung Galaxy S8 gratis al posto di Note 7?

Redazione Avatar

di Redazione

01/11/2016

Per quanto oggi sia ufficialmente iniziato il mese di novembre, negli occhi di tutti gli esperti, gli appassionati e gli addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile il disastro relativo al Samsung Galaxy Note 7 è ancora freschissimo. Molti, soprattutto in Europa, stavano attendendo da parecchio tempo il ritorno di un Galaxy Note, in quanto il modello precedente, relativamente al Vecchio Continente, non era mai arrivato. E poi, la triste sorpresa: il Note 7 aveva un grave difetto della batteria, che in parecchie unità esplodeva. Molti utenti, così, sono passati direttamente al Samsung Galaxy S7 o al Samsung Galaxy S7 Edge, e tuttavia la loro pazienza e la loro fedeltà potrebbe essere ripagata con il Samsung Galaxy S8. Samsung Galaxy S8 newsDifatti, una nuova indiscrezione diffusa da poche ore, sostiene che, per chi avrebbe acquistato il Samsung Galaxy Note 7 (che poi chiaramente non ha mai potuto utilizzare), il colosso asiatico offrirebbe in omaggio, come risarcimento, proprio il Samsung Galaxy S8. Francamente ci pare una voce estremamente improbabile: per quanto la nota azienda coreana sia effettivamente in debito coi propri clienti, una simile mossa sarebbe un vero e proprio suicidio economico. A parer nostro, è molto più plausibile che il Samsung Galaxy S8 venga proposto con un forte sconto, magari del 50%, a tutti coloro che avevano inizialmente acquistato il Samsung Galaxy Note 7.

Articolo Precedente

Ecco anche il Samsung Galaxy A7 2017

Articolo Successivo

Samsung, 70% di utenti fedeli nonostante Note 7

