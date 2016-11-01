Samsung Galaxy S8 gratis al posto di Note 7?

Per quanto oggi sia ufficialmente iniziato il mese di novembre, negli occhi di tutti gli esperti, gli appassionati e gli addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile il disastro relativo al Samsung Galaxy Note 7 è ancora freschissimo. Molti, soprattutto in Europa, stavano attendendo da parecchio tempo il ritorno di un Galaxy Note, in quanto il modello precedente, relativamente al Vecchio Continente, non era mai arrivato. E poi, la triste sorpresa: il Note 7 aveva un grave difetto della batteria, che in parecchie unità esplodeva. Molti utenti, così, sono passati direttamente al Samsung Galaxy S7 o al Samsung Galaxy S7 Edge, e tuttavia la loro pazienza e la loro fedeltà potrebbe essere ripagata con il Samsung Galaxy S8. Difatti, una nuova indiscrezione diffusa da poche ore, sostiene che, per chi avrebbe acquistato il Samsung Galaxy Note 7 (che poi chiaramente non ha mai potuto utilizzare), il colosso asiatico offrirebbe in omaggio, come risarcimento, proprio il Samsung Galaxy S8. Francamente ci pare una voce estremamente improbabile: per quanto la nota azienda coreana sia effettivamente in debito coi propri clienti, una simile mossa sarebbe un vero e proprio suicidio economico. A parer nostro, è molto più plausibile che il Samsung Galaxy S8 venga proposto con un forte sconto, magari del 50%, a tutti coloro che avevano inizialmente acquistato il Samsung Galaxy Note 7.