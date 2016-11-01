Ecco anche il Samsung Galaxy A7 2017

Nel corso di queste ultime settimane, per ovvi motivi, ci siamo concentrati in particolar modo sul Samsung Galaxy Note 7. Il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, infatti, è stato letteralmente frustrato dal clamoroso flop del phablet di sesta generazione, ritirato dal mercato a seguito dei gravi problemi delle batterie, esplose in parecchie unità. Abbiamo tuttavia iniziato a dar rilievo anche ad altre notizie, concernenti le varie revisioni dei device appartenenti alla gamma A. Nei giorni scorsi, infatti, probabilmente ve ne ricorderete, vi abbiamo già fornito alcune indiscrezioni circa il Samsung Galaxy A3 e il Samsung Galaxy A5, nelle loro versioni del 2017. Adesso, invece, abbiamo conferme importanti anche sul nuovo modello del Samsung Galaxy A7. Il Samsung Galaxy A7 2017, infatti, dovrebbe realizzare il proprio esordio (o ritorno, a seconda da come la si guardi) sul mercato della telefonia mobile nel prossimo anno, forse già a partire da gennaio. E dovrebbe farlo con una scheda tecnica davvero molto interessante, a conferma del fatto che sarà il migliore del lotto. Stando a quanto si dice, sembra che le caratteristiche e le peculiarità del nuovo Samsung Galaxy A7 prevedranno un processore Exynos 7870, accompagnato da una RAM da 3 GB. Il display dovrebbe essere da 5,5 pollici, con una risoluzione in Full HD. Sorprendente, se vogliamo, il discorso relativo allo storage interno, che a quanto pare sarà da 64 GB: non è ancora chiaro se essi saranno espandibili tramite l’uso di una scheda Micro SD, per quanto sia estremamente probabile. Le due fotocamere, sia quella posteriore che quella anteriore, potrebbero essere da 16 megapixel, sebbene permangano alcuni dubbi su questo. Quasi certo, invece, che il sistema operativo di partenza sarà Android Marshmallow 6.0.1, che a breve verrà probabilmente superato da Android Nougat. Il nuovo Samsung Galaxy A7 insomma preannuncia già da ora i fuochi d’artificio. Quando ne sapremo di più, ad ogni modo, vi terremo informati.