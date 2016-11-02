Samsung Galaxy S6 Edge si aggiorna ancora

Il mese di novembre è ormai iniziato, lasciandosi alle spalle tutti i vari problemi e gli incredibili tumulti cui è incorso, nel corso di queste ultime settimane, il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. A seguito del clamoroso disastro cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7, infatti, ritirato dal mercato a causa dei gravi problemi delle batterie, Samsung sta provando a risollevare la china sia con i futuri smartphone, sia con quelli migliori di cui può disporre attualmente. E, tolti gli ovvi Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, che ancora adesso si stanno comportando piuttosto bene, il compito di tenere in piedi la baracca spetta anche ai top di gamma del 2015, ossia il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Il Samsung Galaxy S6 Edge in particolare è il protagonista di queste ultime ore, in quanto si sta accingendo a ricevere un aggiornamento. Stranamente, per una volta, sono gli apparecchi no brand quelli a usufruire per primi dell’update in Italia. Un fatto alquanto insolito, dal momento che, generalmente, tale onere spetta a quelli con brand Vodafone. Scendendo un poco nello specifico, ci troviamo nostro malgrado costretti a spegnere facili entusiasmi, in quanto l’aggiornamento, ancora una volta, non sarà particolarmente consistente: sarà infatti basato su Android Marshmallow (per Android Nougat toccherà aspettare), e si tratta della classica patch relativa alla sicurezza. Dunque le solite migliorie minori, per quanto comunque importanti per migliorare l’esperienza con il proprio Samsung Galaxy S6 Edge.