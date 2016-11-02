Samsung Galaxy S8 con display edge-to-edge?

Siamo oramai entrati in questo mese di novembre, nel quale Samsung tenterà già di trovare un riscatto. Il noto colosso tecnologico asiatico, infatti, ha vissuto un bimestre a dir poco terrificante, visto che, come ben sappiamo, tra settembre e ottobre si è consumato il dramma del Samsung Galaxy Note 7: l’ormai famigerato phablet di sesta generazione, infatti, è collassato sotto i colpi delle batterie “esplosive”, costringendo Samsung a ritirarlo dal mercato e a subire un danno economico e d’immagine incalcolabile. Così, son partite subito le indiscrezioni sui nuovi smartphone di top gamma, come il Samsung Galaxy S8: il quale, addirittura, in un primo momento si credeva sarebbe uscito già a dicembre. La realtà è stata molto meno fantasiosa, e in effetti è stato confermato che il Samsung Galaxy S8 vedrà la luce non prima dei prossimi mesi di febbraio e di marzo, allorché verrà finalmente presentato al pubblico. Molti, comunque, si chiedono come sarà questo device. Molte indiscrezioni, soprattutto quelle più credibili, le abbiamo riportate anche noi, mentre oggi vogliamo parlarvi di quello che potrebbe essere il suo design. Una fonte interna, infatti, ha rivelato che il colosso asiatico starebbe lavorando su uno stile del tutto nuovo, analogo a quello di uno dei propri maggiori concorrenti, vale a dire Xiaomi. Si starebbe pensando, infatti, di realizzare degli smartphone edge-to-edge, noti anche come bordless: ossia senza cornici, composti frontalmente solo ed esclusivamente dai display. Ciò significa che lo schermo di un simile dispositivo occuperebbe quasi il 100% della superficie totale frontale: un vero e proprio stravolgimento, se si pensa che, attualmente, il display del Samsung Galaxy S7 Edge non arriva neppure all’80%. Ad ogni modo, se siete più amanti di design non così tanto moderni, vi rassicuriamo sul fatto che, al momento, pare improbabile che il Samsung Galaxy S8 possa implementare tale caratteristica. È più plausibile, infatti, che essa verrà riservata ai futuri top di gamma di Samsung, come il Galaxy S9 o addirittura il Galaxy S10.