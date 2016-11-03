Samsung Galaxy S7 Edge, a quando blu corallo?

Con gli inizi di novembre, via via, cercheremo di mettere sempre più da parte i tumulti che hanno contrassegnato i due mesi precedenti, divenuti tristemente noti a causa del clamoroso tracollo del Samsung Galaxy Note 7. Cerchiamo dunque di accantonare il passato più recente, e di concentrarci sul presente e sul futuro più prossimo. Già da un po’ di tempo, a tal proposito, si vocifera molto circa il Samsung Galaxy S8, che a marzo tenterà di stupire con degli incredibili colpi di scena e con svariate innovazioni. Nel frattempo, tuttavia, a tenere botta è l’attuale top di gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S7 Edge. Il Samsung Galaxy S7 Edge è la variante a schermo curvo del Samsung Galaxy S7, e si tratta di uno smartphone che, fin dal primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, ha riscosso un grandissimo successo. Qualche giorno fa, probabilmente ve ne ricorderete se siete soliti seguirci, vi avevamo parlato anche della sua nuova colorazione, la blu corallo, che pare ormai finalmente in procinto di arrivare. Effettivamente in questi giorni il Samsung Galaxy S7 Edge con la tonalità blu corallo si accinge a realizzare il proprio esordio presso alcuni mercati asiatici. Cosa che, tuttavia, non ha fatto che accrescere i dubbi e le incertezze degli utenti europei. I quali, rimasti già scottati dalla debacle del Samsung Galaxy Note 7, potrebbero vedere lo smartphone di settima generazione con il nuovo colore non tanto presto. Difatti, sembra che le tempistiche, relativamente al Samsung Galaxy S7 Edge blu corallo in Europa, non siano poi così strette come ci si attendeva. Sfortunatamente non abbiamo infatti alcuna certezza circa l’uscita di tale variante nel Vecchio Continente, e la stessa divisione italiana al momento tace, sebbene sia improbabile che essa impieghi troppo ad arrivare. Ad ogni modo, non appena ne sapremo di più, non mancheremo di tenervi informati.