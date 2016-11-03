Samsung Galaxy S8 potrebbe avere Bixby

Sono ormai trascorsi alcuni giorni dall’inizio del mese di novembre, che si è lasciato alle spalle i disastri provocati dal Samsung Galaxy Note 7. Sarà un mese, questo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, di transizione: si cercherà infatti di spingere ulteriormente le vendite del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, mentre il loro successore designato, vale a dire il Samsung Galaxy S8, è ancora un po’ lontano. E, tuttavia, è molto probabile che nei prossimi mesi verranno diffuse indiscrezioni sempre più interessanti e più plausibili circa il Samsung Galaxy S8, che già adesso promette alcune novità veramente molto importanti. Ieri, a tal proposito, ricorderete che vi avevamo parlato della possibilità che il display di questo smartphone potrebbe ricoprire pressoché totalmente la parte frontale dello stesso. Ma la novità di oggi consiste in Bixby. Cos’è Bixby? Di cosa si tratta? Ebbene, questo termine è stato recentemente depositato dalla compagnia asiatica, ma non è ancora stato rivelato il suo significato. Stando, però, alle fonti più autorevoli, sembra ci siano ben pochi dubbi sul fatto che Bixby sarà il nome dell’assistente vocale che farà capolino sul Samsung Galaxy S8. La versione coreana di Siri, insomma. Che, compatibilmente con quanto vi avevamo già anticipato qualche tempo fa, verrà sviluppato da VivLabs.