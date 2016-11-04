Samsung Galaxy Note Edge si aggiorna

La serie dei Samsung Galaxy Note, nel corso di questi ultimi mesi, di certo non ha vissuto il proprio periodo migliore. Il settore della telefonia mobile, relativamente a questa particolare gamma, sta ancora patendo il contraccolpo per i gravi problemi occorsi al Samsung Galaxy Note 7, collassato sul mercato sin dai suoi primi giorni a causa delle batterie esplosive. E così, quando l’infausto mese di ottobre è ormai alle spalle, e le indiscrezioni e le voci di corridoio relative al Samsung Galaxy S8 vanno via via intensificandosi sempre di più, un po’ a sorpresa torna sulla cresta dell’onda il Samsung Galaxy Note Edge. Il Samsung Galaxy Note Edge, uscito nel settembre del 2014 praticamente in concomitanza con il Samsung Galaxy Note 4, rappresenta un po’ la variante Edge del phablet di quarta generazione, in quanto uno dei due lati del display è curvo. Una rota di banco di prova per gli ormai famosi schermi edge dei maggiori device targati Samsung, che ha poi trovato un grande successo con il Samsung Galaxy S6 Edge e con il Samsung Galaxy S7 Edge. E così, proprio in queste ore, il Samsung Galaxy Note Edge si accinge a ricevere un nuovo aggiornamento. Per la verità si tratta di una cosa quasi a sorpresa, visto che in pochi, soprattutto in questo momento, si sarebbero aspettati un update adesso. Di cosa si tratta, esattamente? Il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note Edge non apporta chissà quale rivoluzione nella fruibilità dell’apparecchio, per quanto comunque, con il suo peso di circa 350 MB, inizi ad essere già un pochino consistente. Con ogni probabilità, oltre alla classica patch della sicurezza, verranno corretti alcuni piccoli bug e problemi qui e là. Praticamente si tratta dello stesso identico update che recentemente ha interessato il Samsung Galaxy Note 4. Consigliamo, ovviamente, di installarlo con le dovute precauzioni (wi-fi attivo e batteria carica almeno al 50%).