Samsung W2017, scheda tecnica clamorosa

Il nuovo mese, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, si apre decisamente con i botti. Diversamente da settembre e ottobre, bimestre a dir poco disastroso visto il collasso del Samsung Galaxy Note 7, novembre dovrebbe fornire delle indicazioni più positive, in attesa che il nuovo anno ci porti in dote alcuni smartphone capaci di far dimenticare gli spiacevoli inconvenienti del phablet di sesta generazione. Uno di esso, tuttavia, potrebbe esserci già: e arriva a gran sorpresa, visto che si tratta del Samsung W2017. È di poche ore, infatti, l’ufficialità del Samsung W2017, un device a conchiglia veramente atipico e che ha destato clamore per via delle proprie incredibili caratteristiche tecniche. A sorpresa, infatti, pare proprio che ci troveremo dinanzi ad un dispositivo con peculiarità in tutto e per tutto simili a quelle del Samsung Galaxy S7. Andiamo a scoprirle insieme. Il Samsung W2017 si presenta con un processore Qualcomm Snapdragon 820, oltre che con una RAM da ben 4 GB: in questo senso, è perfettamente identico al già citato Samsung Galaxy S7. Troviamo poi due display (normale, essendo un telefono a conchiglia), uno esterno e uno interno, entrambi da 4,2 pollici e con risoluzione in Full HD. Lo storage interno è da 64 GB, e la sua capacità può essere espansa fino a 256 GB tramite l’utilizzo di una scheda Micro SD. La fotocamera posteriore è da 12 megapixel (ma dovrebbe supportare la stessa tecnologia all’avanguardia degli smartphone di settima generazione), mentre quella anteriore da 5 GB. La batteria è forse una nota leggermente dolente rispetto al resto, visto che, per quanto gli schermi non siano molto grandi, non è detto che 2300 mAh siano sufficienti per animare il dispositivo per lungo tempo. Altra caratteristica che fa sicuramente piacere è il fatto che Samsung W2017 sia Dual SIM, e inoltre non mancano altre caratteristiche analoghe al Samsung Galaxy S7, come il lettore di impronte digitali o l’ Always on Display. Sfortunatamente, però, pare che questo incredibile device resterà appannaggio solamente del territorio cinese. Si spera che possa venire esportato anche al di fuori di esso, ma al momento una simile eventualità sembra poco plausibile.