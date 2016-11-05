Samsung Galaxy S7, ci siamo quasi per Nougat?

L’ultimo trimestre, per quel che concerne il settore della telefonia mobile del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, è stato a dir poco travagliato. La clamorosa debacle del Samsung Galaxy Note 7, ritirato dal mercato per colpa dei gravi problemi delle batterie esplosive, ha gettato numerosi dubbi e perplessità circa l’intera linea di smartphone e apparecchi telefonici prodotti dalla compagnia asiatica. Ecco perché, coloro che sono rimasti fedeli a Samsung, adesso, giustamente richiedono di essere confortati con delle certezze. E, in particolar modo, a sorridere potrebbero essere i possessori di Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. Il Samsung Galaxy S7, insieme alla variante Edge, ha esordito sul mercato internazionale della telefonia mobile nei primi giorni di marzo, collezionando numerosi successi e strappando consensi a scena aperta. Si tratta, attualmente, dell’unico top di gamma rimasto all’azienda coreana dopo il disastro del Samsung Galaxy Note 7. Uscito inizialmente con a bordo il sistema operativo di Android Marshmallow, pare che adesso ci siamo quasi per l’arrivo di Android Nougat. Già da diverso tempo, infatti, sono iniziati i test per Android Nougat sul Samsung Galaxy S7, mentre su alcuni mercati asiatici è stata addirittura diffusa la versione beta del settimo sistema operativo per Samsung Galaxy Note 5. E, considerando anche che per l’uscita del Samsung Galaxy S8 trascorreranno ancora alcuni mesi, Samsung pare stia velocizzando il più possibile i tempi per la diffusione di Nougat sui propri apparecchi. Se la maggior parte dei device meno recenti abbracceranno il sistema operativo, comprensibilmente, nei primi mesi (se non addirittura nei primi giorni) del 2017, siamo quasi certi invece che su apparecchi come il Samsung Galaxy S7 (e il modello Edge), il Samsung Galaxy Note 5, o tutti i device appartenenti alla gamma S6, dovrebbero goderne già entro la fine di quest’anno. Insomma, novembre è già iniziato, e a dicembre manca davvero poco: dovremmo esserci quasi, ormai.