Samsung Galaxy A3 2017 arriva su GeekBench

E andiamo dunque a concludere questa settimana, che, di fatto, ha inaugurato anche il mese di novembre. Un periodo che, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, promette un inizio di rivalsa. Sappiamo benissimo, infatti, che il colosso asiatico è tracollato nello scorso trimestre, a causa del disastro relativo al Samsung Galaxy Note 7. Ecco perché Samsung ha deciso, in attesa di lanciare la rivoluzione con il Samsung Galaxy S8, di rifugiarsi nelle proprie certezze: che, in parole povere, sono rappresentate dagli smartphone di maggior successo del gigante coreano. Fra questi, troviamo anche un foltito lotto di device appartenenti alla gamma A, come il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 e il Samsung Galaxy A7. Fin dal loro esordio sul mercato, in effetti, il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 e il Samsung Galaxy A7 si sono fatti spesso preferire per il buon rapporto di qualità-prezzo. Si tratta di dispositivi di fascia media o medio-alta, con prezzi abbordabili e prestazioni anche più che discrete. Tutte caratteristiche evidentemente apprezzate dalla clientela, tanto da spingere Samsung a revisionarli più volte con una scheda tecnica sempre migliorata rispetto al passato. Già da qualche tempo, a tal proposito, vi abbiamo reso noto che il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5, ed il Samsung Galaxy A7, usciranno a breve (si parla di inizio 2017) in versioni restaurate per il nuovo anno. E il primo di essi, che poi è anche il più economico del lotto, è quello che al momento si sta rendendo maggiormente protagonista, grazie a numerose indiscrezioni che lo riguardano. Difatti, il nuovo Samsung Galaxy A3 ha fatto una comparsata persino sull’autorevole GeekBench, il quale non ma mancato di confermare quelle che saranno le peculiarità di tale smartphone. Ricordiamo, tra l’altro, che il device sarà dotato di un processore Exynos 7870, di una RAM da 2 GB, e di un display da 4,7 pollici con risoluzione in HD. Complessivamente decenti i punteggi ottenuti dal Samsung Galaxy A3 2017 su GeekBench: rispettivamente 751 e 4071 in single e in multi-core. Più che compatibili, quindi, con gli attuali standard del mercato.