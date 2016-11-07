Nougat su Samsung Galaxy S7, la situazione

Diamo dunque ufficialmente il via a questa seconda settimana del mese di novembre: la quale, peraltro, ci ha ormai fatto ben capire, nei giorni precedenti, come il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung stia cercando di voltare pagina e di riportare dalla propria parte i tanti clienti rimasti delusi a seguito della clamorosa debacle del Samsung Galaxy Note 7. Tuttavia, quanto successo nei giorni scorsi, testimonia ulteriormente il momento di confusione che sta patendo la compagnia asiatica. Ci stiamo riferendo a quanto accaduto relativamente all’approdo di Android Nougat su Samsung Galaxy S7 e sulla variante Edge. Difatti, nel fine settimana, è stata diffusa la notizia secondo la quale sarebbe già partito l’aggiornamento di Android Nougat sugli smartphone di top gamma di settima generazione targati Samsung. Non solo: addirittura sembrava che fosse stata già diffusa una versione beta del nuovo sistema operativo per il Samsung Galaxy S7 Edge. Tuttavia, se si tentava di installarla manualmente, compariva sullo schermo un messaggio di errore. Samsung ha così ufficialmente smentito che Nougat fosse già pronto ad essere installato sul Samsung Galaxy S7 Edge, destando così alcune perplessità visto il dietrofront. Ad ogni modo, se possedete il device in questione e non vedete l’ora che giunga il nuovo sistema operativo di Android, abbiate ancora solo un po’ di pazienza: come abbiamo riportato nei giorni scorsi oramai ci siamo quasi, e se tutto va bene per la fine di novembre dovremmo già esserci.