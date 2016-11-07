Quali tempi per Nougat su Samsung Galaxy S7?

Novembre è oramai iniziato da una settimana, lasciandosi alle spalle un periodo fortemente caratterizzato dalla disastrosa debacle del Samsung Galaxy Note 7. La catastrofe cui è andato incontro il phablet di sesta generazione ha generato enormi disagi e confusione anche all’interno della compagnia sudcoreana, provocando un certo caos anche su altri aspetti. In questo senso, gli ultimi giorni sono stati sicuramente all’insegna delle notizie relative all’approdo di Android Nougat 7 sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. Difatti, se inizialmente si presumeva che i tempi sarebbero stati molto stretti, tanto che addirittura sarebbe stato imminente il rilascio della versione beta di Nougat sullo smartphone di settima generazione, le cose poi sono andate in maniera piuttosto differente. Il dietrofront di cui vi abbiamo parlato anche noi in queste ultime ore ha infatti generato ulteriore sfiducia e delusione presso gli utenti rimasti ancora fedeli a Samsung, ma non tutto è perduto. Difatti, finalmente, sono trapelate notizie più o meno ufficiali relative alla diffusione della versione beta di Android Nougat 7 sul Samsung Galaxy S7 e sulla sua variante Edge. Vediamo dunque di capire qual è il punto della situazione, e soprattutto quali sarebbero i tempi, visto che è quello l’aspetto che preme maggiormente sapere. Difatti, stando ad una fonte molto autorevole come appunto è SamMobile, pare che la versione beta di Nougat verrà resa disponibile a partire da dopodomani, ossia il 9 novembre. Cosa comporta ciò? In sostanza, in un periodo di circa cinque settimane, il nuovo sistema operativo di Android verrà testato sugli attuali smartphone di top gamma del colosso asiatico, e solo in seguito, salvo imprevisti o malfunzionamenti, verrà diffuso a macchia d’olio. Ciò significa che, se Nougat si comporterà bene in fase di testing sul Samsung Galaxy S7, potrebbe giungere già nella seconda metà di dicembre. Altrimenti, i tempi si allungheranno inevitabilmente all’inizio del 2017.