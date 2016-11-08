Samsung Galaxy S5 si aggiorna anche in Italia

Nel corso di questi ultimissimi giorni, per quel che concerne il vasto settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, la nostra attenzione è rimasta concentrata in particolar modo sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge: i due smartphone di top gamma di settima generazione, infatti, sarebbero ormai vicinissimi a ricevere il tanto agognato aggiornamento ad Android Nougat 7. Ma, in tema di aggiornamenti, oggi vogliamo parlarvi del Samsung Galaxy S5. Il Samsung Galaxy S5 è l’ex smartphone di top gamma del 2014, che ancora oggi, pur essendo ormai considerato piuttosto obsoleto, viene preferito dai più per via della propria scheda tecnica più che discreta e per il prezzo tutto sommato abbordabile. Inoltre, probabilmente anche a causa del clamoroso tracollo del Samsung Galaxy Note 7, ancora adesso continua a ricevere aggiornamenti ed update sicuramente importanti. In effetti, a questo proposito, l’ultimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S5 sta iniziando ad essere diffuso anche qui in Italia. Probabilmente vi ricorderete che, qualche giorno fa, vi avevamo anticipato che l’update relativo al pacchetto G900FXXU1CPJ6 era approdato in Gran Bretagna. Da qualche giorno, invece, esso è disponibile anche in Italia, quantomeno sugli apparecchi no brand e con brand Vodafone. Ma di cosa si tratta, esattamente? Come cambierà l’utilizzo del Samsung Galaxy S5, a seguito dell’installazione di questo nuovo aggiornamento? Anche di questo vi avevamo in qualche modo già parlato qualche giorno fa, ed oggi possiamo confermarvi che ci troviamo di fronte ad un update sicuramente utile, sebbene tutt’altro che rivoluzionario. L’update, infatti, vanta un peso di circa 200 MB, e non dovrebbe contenere altro che la classica patch relativa alla sicurezza, in riferimento al mese di ottobre. E per quanto concerne i device con gli altri brand? Non preoccupatevi: questione di giorni, presumibilmente, ed anche il vostro Samsung Galaxy S5 potrà finalmente aggiornarsi.