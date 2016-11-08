Samsung Galaxy S8 uscirà non prima di aprile?

Notizie non propriamente positive, quest’oggi, per tutti gli affezionati clienti del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Compatibilmente con il particolare periodo storico, infatti, che ha provocato molta confusione e tante delusioni, giunge oggi un’altra news che potrebbe far storcere il naso ai più, e che riguarda il Samsung Galaxy S8. Sembra, infatti, che l’uscita inizialmente prevista del Samsung Galaxy S8 potrebbe ritardare di un bel po’: quantificando i tempi, pare che lo smartphone di top gamma del 2017 potrebbe giungere sui nostri mercati addirittura ad aprile. Un ritardo di un mese, dunque, rispetto ai tabellini di marcia della compagnia asiatica, che generalmente fa uscire i device dalle elevate prestazioni a marzo. Come si spiega un simile ritardo? Per quale ragione il Samsung Galaxy S8 potrebbe slittare così tanto? Il primo motivo sarebbe prettamente “logistico”: infatti, il gigante coreano vorrebbe evitare il ripetersi di problemi analoghi a quelli patiti dal Samsung Galaxy Note 7, ritirato dal mercato a causa del grave problema delle esplosioni. Evidentemente, infatti, il phablet di sesta generazione non ha avuto dei controlli sufficienti, e ciò si è ripercosso in maniera grave sulle finanze e sull’immagine di Samsung stessa. In seconda battuta, pare che all’ultimo minuto sia stato deciso di implementare delle caratteristiche nuove sul Samsung Galaxy S8 rispetto ai progetti iniziali: e ciò, ovviamente, non ha fatto altro che allungare i tempi. Tra queste nuove caratteristiche, infatti, si parla della presenza di un pulsante apposito per l’utilizzo del nuovo assistente vocale di Samsung, Bixby. Una novità assoluta, in questo senso, per il settore della telefonia mobile gestito dalla casa asiatica. Insomma, se avevate già iniziato a fare il conto alla rovescia per il Samsung Galaxy S8, purtroppo potreste restare un po’ delusi. Probabilmente, infatti, ci vorrà ancora circa mezzo anno affinché l’attesissimo smartphone esordisca sui nostri mercati. Ciò, ovviamente, va a favore del Samsung Galaxy S7, che così vede allungato il proprio ciclo vitale.