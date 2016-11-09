Samsung Galaxy S7 Edge Blu Corallo, ci siamo

Finalmente ci siamo. Dopo giorni e giorni di chiacchiere, indiscrezioni e dichiarazioni più o meno ufficiose, sta per approdare in tutto il mondo la nuovissima colorazione del Samsung Galaxy S7 Edge. Lo smartphone di settima generazione della grande azienda asiatica, infatti, che fin qui si è comportato ottimamente sul mercato internazionale della telefonia mobile, sta per godere di una nuova e splendida veste. Già da qualche tempo, infatti, vi avevamo anticipato l’arrivo del Samsung Galaxy S7 Edge Blu Corallo, una variante dalle tonalità a dir poco armoniose, edificanti e raffinate. Un colore di un blu particolarmente pallido ed elegante, che avrebbe dovuto debuttare già con il Samsung Galaxy Note 7: il tracollo di quest’ultimo, tuttavia, come ormai ben sappiamo, ha mandato tutto a monte. E così, il Blu Corallo viene ereditato dal Samsung Galaxy S7 Edge. Il nuovo colore per lo smartphone di top gamma prodotto dal colosso sudcoreano va così ad affiancarsi alle altre tonalità con le quali era uscito il device: Black Onyx, White Pearl, Gold Platinum, Silver Titanium e Pink Gold. Una interessante particolarità è che questa interessante variante di blu non ricoprirà interamente il device, ma soltanto la parte frontale e quella posteriore: le linee laterali rimarranno di un pallido oro, in modo da garantire un maggiore contrasto col delicato corallo. Inoltre, vale la pena ricordare che il Blu Corallo sarà disponibile esclusivamente con il Samsung Galaxy S7 Edge (il modello Flat verrà dunque tagliato fuori), e dovrebbe uscire solamente con lo storage interno da 32 GB. Per quanto riguarda la data d’esordio del “nuovo” smartphone, dovrebbe volerci veramente pochissimo, probabilmente non più di dieci giorni. Pertanto, nella seconda metà di novembre, o al più alla fine di questo mese, potremo trovare il Samsung Galaxy S7 Edge Blu Corallo nei nostri negozi, ad un prezzo paritario rispetto a quello degli apparecchi già presenti.