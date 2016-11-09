Samsung Galaxy S7 Edge si aggiorna in Italia

Sono giornate particolarmente frenetiche, quelle che sta vivendo in questo periodo il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia sudcoreana Samsung. Al di là del bruciante fallimento del Samsung Galaxy Note 7, che ha colpito duramente l’immagine del gigante asiatico, un flusso di informazioni e novità sta riguardando parecchi dispositivi. A tal proposito, in questi ultimi giorni, abbiamo concentrato spesso la nostra attenzione sul Samsung Galaxy S8, che probabilmente giungerà nel mese di aprile del nuovo anno. Ma il grande protagonista del momento, senza dubbio, è il Samsung Galaxy S7 Edge: si è parlato a lungo dell’approdo di Android Nougat su questo dispositivo, così come dell’arrivo della nuova variante, dal colore Blu Corallo. Adesso, invece, vi annunciamo un nuovo aggiornamento. Il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, sta accingendosi a ricevere un ulteriore update, e per una volta l’Italia, un po’ a sorpresa, rappresenta una corsia primaria. L’update XXU1BPJG, pur non contenendo ancora il sistema operativo di Android Nougat 7, è comunque estremamente interessante, in quanto mira a risolvere tutta una grossa serie di problemi. In particolare, si stima che una sessantina di bug minori verranno finalmente corretti. Un discreto passo avanti, verso l’installazione del nuovo sistema. Per il momento questo aggiornamento sarà disponibile solamente sui Samsung Galaxy S7 Edge no brand, ma è molto probabile che a breve diverrà appannaggio anche dei device brandizzati.