Samsung Galaxy S8 più grande di Galaxy S7?

Quando ci siamo oramai lasciati alle spalle già un terzo del mese di novembre, torniamo ancora una volta a discutere di quello che sarà il futuro, per quel che concerne il settore della telefonia mobile, della grande compagnia sudcoreana Samsung. Il collasso del Samsung Galaxy Note 7 ha infatti lasciato in eredità molti dubbi, che per forza di cosa dovranno essere spazzati via dal Samsung Galaxy S8. Attorno al Samsung Galaxy S8 in effetti si sta generando un’attesa incredibile, tanto che molti esperti e addetti ai lavori lo hanno già designato come lo smartphone cui toccherà tirar fuori dal baratro il colosso asiatico. Saranno molte le caratteristiche innovative che questo device cercherà di implementare, e oggi, senza molte sorprese, arrivano alcune conferme relative al display. Stando a numerose indiscrezioni, infatti, pare che il Samsung Galaxy S8 possa arrivare in due varianti differenti. La prima, quella basilare, avrebbe uno schermo da ben 5,7 pollici. Il modello più potente, invece, che a detta di alcuni potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy S8 Plus, raggiungerebbe persino i 6,2 pollici di diagonale. In questo senso, in effetti si supererebbero sia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, sia l’ormai defunto Samsung Galaxy Note 7, fermatosi appunto a 5,7 pollici. Un vero e proprio phablet, insomma.