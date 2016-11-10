Ci saranno due Samsung Galaxy S8?

Sono momenti particolarmente febbrili, quelli che sta attraversando la grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Il settore della telefonia mobile, infatti, nel bene e nel male, già da qualche mese si ritrova sotto i riflettori. Da una parte, infatti, vi è il clamoroso tracollo del Samsung Galaxy Note 7, decaduto a causa del grave problema delle batterie esplosive. Dall’altra, invece, fermentano notizie e indiscrezioni sempre più forti nei confronti del Samsung Galaxy S8, prossimo top di gamma del gigante asiatico. Il Samsung Galaxy S8, in questo senso, è strettamente correlato al Samsung Galaxy Note 7, in quanto è molto probabile che lo smartphone di ottava generazione erediti alcune caratteristiche direttamente dal phablet di sesta generazione. E, inoltre, proprio il Galaxy S8 è il device designato a risollevare le sorti in cui al momento stagna l’azienda coreana, trovatasi suo malgrado in una situazione di grandissima crisi. Normale dunque che il successore del Samsung Galaxy S7 sia attesissimo già ora, e in questo senso è interessante prendere in analisi quelli che sono i rumors più forti che lo riguardano. Uno, in particolare, riguarda qualcosa di cui già avevamo iniziato ad accennare. Pare, infatti, che avremo ben due varianti di questo dispositivo. Potreste pensare che in tutto ciò non c’è nulla di nuovo, in quanto già da qualche anno Samsung ha sposato questa politica: si pensi, ad esempio, al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge. La novità assoluta, tuttavia, ricorrerebbe sia nei nomi che, di conseguenza, nelle caratteristiche. Difatti, pare che già il modello basilare del Samsung Galaxy S8 sarà una sorta di Edge, ossia coi bordi curvi e, probabilmente, senza cornice. Il più potente della coppia, invece, probabilmente si chiamerà Samsung Galaxy S8 Plus, e dovrebbe godere di un display più grande e di peculiarità ancora più performanti, come ad esempio la doppia fotocamera. Per ora comunque si tratta di non più che semplici indiscrezioni: in futuro, certamente, sapremo dirvi di più.