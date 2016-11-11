Grande offerta per Samsung Galaxy S7 Edge!

Nel periodo di grandi dubbi e perplessità che ha caratterizzato ultimamente il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vi è una grande certezza: il Samsung Galaxy S7, che, insieme al Samsung Galaxy S7 Edge, si è classificato sin dalla sua primissima uscita come uno degli smartphone migliori in circolazione. Il Samsung Galaxy S7 Edge, in particolare, si è fatto preferire dai più per via non soltanto delle proprie incredibili caratteristiche tecniche, oltre che per le varie innovazioni estremamente intriganti, ma anche per la sua forma molto elegante e raffinata. In questo senso, lo smartphone di settima generazione dai lati curvi dello schermo, è divenuto quasi subito un device ambitissimo, e tuttavia inadatto per tutte le tasche: all’inizio, infatti, esordì sul mercato con un prezzo pari a ben 829 euro. Una cifra monstre, che ha fatto desistere molti all’acquisto. E, tuttavia, con gli sconti, le offerte e le promozioni odierne, anche i più titubanti possono farci un pensierino. Infatti, probabilmente ancora per pochissimo tempo, un noto rivenditore online, vale a dire RedCoon, ha reso disponibili, sul proprio profilo ufficiale di eBay, alcune unità ad un prezzo bassissimo, sotto il muro delle 500 euro. Se cercate bene sul noto portale di compravendite, infatti, potrete trovare il Samsung Galaxy S7 Edge con tre diverse colorazioni (Oro, Argento, e infine Bianco), brandizzato TIM, a soli 499 euro! Ricordiamo naturalmente che l’offerta è limitatissima, e che pertanto, se siete desiderosi di approfittarne, vi conviene farlo il prima possibile.