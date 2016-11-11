Samsung Galaxy Note 8 ci sarà o no?

Il clamoroso tracollo del Samsung Galaxy Note 7, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda asiatica Samsung, si è lasciato dietro degli strascichi davvero molto pesanti. L’immagine della compagnia coreana, in particolare, ne è uscita con le ossa rotte, tanto che alcuni esperti e addetti ai lavori avevano addirittura ipotizzato che questo gravissimo episodio avrebbe sancito la fine della linea Galaxy Note. Tuttavia, intorno a questo argomento è sempre regnata una certa confusione, e adesso sembra invece che il successore del phablet di sesta generazione ci sarà comunque. Insomma, pur se non siamo in grado di fornirvi l’ufficialità sulla cosa, pare che nel prossimo futuro potremo abbracciare il Samsung Galaxy Note 8. Da cosa arriva tale convinzione sul Samsung Galaxy Note 8? Fonti molto autorevoli hanno fornito alcune indiscrezioni veramente molto interessanti, relativamente ai vari device che il colosso asiatico starebbe iniziando a realizzare in questo periodo. Naturalmente, come ben saprete, gli smartphone generalmente vengono fatti nascere non con il nome con cui sono conosciuti alla fine del processo: prima di tutto vengono progettati con dei nomi in codice, e in questo senso è già noto che il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy S8 Plus riportano rispettivamente i codici SM-G950 ed SM-G955. Adesso siamo venuti a conoscenza del fatto che un altro apparecchio sarebbe in fase di lavorazione, il cui codice sarebbe SM-N950. E, come ben sanno gli esperti di questo settore, i codici SM-N hanno finora contraddistinto tutte le varie versioni della linea dei Galaxy Note. Pare, dunque, che il Samsung Galaxy Note 8 sia qualcosa di più che un semplice miraggio ad occhi aperti. Al momento non siamo in grado di fornirvi informazioni più precise, soprattutto per quel che concerne eventuali date di presentazione e di uscita, ma a questo punto vi sono davvero pochi dubbi sul fatto che prima o poi arriverà.