Piovono conferme sul Samsung Galaxy X

Andiamo ormai a mettere la parola fine a questa seconda settimana del mese di novembre. Un periodo che, pur se ancora caratterizzato da varie problematiche correlate al collasso del Samsung Galaxy Note 7, per il gigante sudcoreano è soprattutto di rivalsa. Se, infatti, al momento sono soltanto il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge a tenere in piedi la baracca, stanno arrivando tantissime indiscrezioni circa i prossimi device di top gamma della compagnia asiatica. Tra di essi, ovviamente, ricordiamo il Samsung Galaxy S8 ed il Samsung Galaxy Note 8, di cui abbiamo già parlato diverse volte nel corso degli ultimi giorni. Ma il protagonista di queste ore, senza ombra di dubbio, è stato il Samsung Galaxy X. La caratteristica formidabile del Samsung Galaxy X risiede nel suo rivoluzionario schermo. Questo smartphone, infatti, come abbiamo avuto modo di anticiparvi già più di una volta, sarà dotato di un display pieghevole. Una peculiarità di cui si parla già da qualche mese, e che adesso si accinge a diventare realtà. Ebbene, nelle ultime ore sono giunte diverse conferme, provenienti anche da fonti piuttosto autorevoli, sul fatto che il Samsung Galaxy X giungerà nel 2017. Scendendo maggiormente nello specifico, pare che questo incredibile smartphone verrà presentato presso il Mobile World Congress, che si terrà a Barcellona nel mese di febbraio. Molto probabile quindi, in questa ottica, che i prossimi mesi saranno fortemente caratterizzati dalle informazioni concernenti il Samsung Galaxy X.