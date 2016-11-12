Samsung Galaxy S6 in super offerta da Unieuro!

La seconda settimana del mese di novembre si è ormai conclusa. Questo particolare periodo storico, come già abbiamo detto diverso tempo fa, per il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia sudcoreana Samsung coincide con la rivalsa. Infatti, dopo la debacle del Samsung Galaxy Note 7, con conseguenti danni d’immagine, il colosso asiatico sta cercando di risollevarsi dal baratro in cui è precipitato. E, nell’attesa che il 2017 regali i nuovi ed attesissimi smartphone di top gamma, le attuali campagne pubblicitarie di Samsung stanno concentrandosi in particolare sui prodotti migliori che il gigante coreano può attualmente vantare: il Samsung Galaxy S7 (con relativa variante Edge) e il Samsung Galaxy S6 (insieme ai modelli Edge e Edge Plus). Il Samsung Galaxy S6 è il top di gamma che Samsung ha fatto uscire nei primi mesi del 2015. Il device, pur non riscuotendo l’analogo successo di cui si è invece reso protagonista il suo illustre successore, è dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto, capace di garantire una serie di ottime prestazioni. E, approfittando del fatto che i prezzi si stanno notevolmente abbassando, soprattutto a causa del tracollo del Samsung Galaxy Note 7, sono in molti ad approfittare della situazione per cambiare il proprio telefono. In questo senso il Samsung Galaxy S6 rappresenta un’ottima scelta, in quanto, essendo un device uscito già da oltre un anno e mezzo, il suo costo si è già ridotto notevolmente in maniera quasi fisiologica. In più, considerando che Samsung sta indicendo diverse offerte e promozioni per rifidelizzare gli utenti perduti, unitamente al fatto che ci avviciniamo a periodi di feste come il Natale (in cui generalmente le offerte fioccano), è facile trovare prezzi ancora più bassi. Ad oggi, possiamo dirvi che la promozione migliore, addirittura clamorosa se vogliamo, proviene da Unieuro. La catena tecnologica propone infatti il Samsung Galaxy S6, in unità estremamente limitate, all’imbattibile costo di 299 euro: il prezzo più basso di sempre da quando lo smartphone è sul mercato, in quanto si scende addirittura sotto il muro delle 300 euro. Essendo l’offerta limitatissima, tuttavia, conviene approfittarne il prima possibile.