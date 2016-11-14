Samsung Galaxy S6 e S7 scontati al Black Friday

Siamo oramai giunti intorno alla metà di questo mese di novembre, nel corso del quale la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung ha iniziato a mettere in atto tutte le varie contromisure per sopperire al disastro cui si è reso protagonista il Samsung Galaxy Note 7. La clamorosa debacle del phablet di sesta generazione ha infatti causato dei danni enormi all’immagine di Samsung, che per rifidelizzare i clienti sta imbastendo tutta una serie di mosse mirate. Naturalmente, tra di esse troviamo varie offerte e promozioni relative al Samsung Galaxy S6 ed al Samsung Galaxy S7. Il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S7 sono infatti gli unici smartphone di top gamma, attualmente, che il colosso asiatico può proporre sul mercato. E, considerando che la loro uscita è avvenuta oramai da diverso tempo, Samsung sta cercando di proporli a dei prezzi davvero molto competitivi, e in questo senso le prossime settimane potrebbero tornarci particolarmente utili. Di cosa stiamo parlando, esattamente? Probabilmente avrete già capito da voi che ci stiamo riferendo del tanto atteso Black Friday. Il Black Friday è una usanza appartenente agli Stati Uniti d’America, ma che ormai da qualche anno ha preso piede anche presso altre nazioni, tra cui la nostra Italia. In sostanza, nel weekend che va dall’ultimo venerdì di novembre (Black Friday) al lunedì successivo (Cyber Monday), è possibile trovare una numerosissima serie di prodotti, tra le categorie più disparate, a prezzi letteralmente stracciati. Naturalmente, in questa ottica, rientrano anche diversi smartphone ed apparecchi telefonici. Chiaramente non siamo ancora in grado di fornirvi alcuna ufficialità in merito, in quanto a queste giornate manca ancora del tempo (il periodo sarà dal 25 al 28 novembre), ma è molto probabile che anche device come il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S7, specialmente presso noti rivenditori online su piattaforme come Amazon e eBay, si trovino estremamente scontati. Ad ogni modo, non mancheremo di tenervi aggiornati.