Samsung Galaxy S5 con brand 3 si aggiorna

Diamo dunque il via a questa nuova settimana, la terza, di fatto, del mese di novembre. Ci avviciniamo ormai a passi spediti verso periodi che, generalmente, per quanto concerne il settore della telefonia mobile, sono spesso sinonimi di forti sconti e promozioni, oltre che di varie indiscrezioni circa smartphone che usciranno nel 2017. In questa ottica è dunque normale e scontato che si sia parlato spesso di device come il Samsung Galaxy S8, il Samsung Galaxy S7, il Samsung Galaxy S6 o addirittura il Samsung Galaxy Note 8. Ma il grande protagonista di queste ultimissime ore è un altro: il Samsung Galaxy S5. Uscito nel 2014, il Samsung Galaxy S5 è l’ex top di gamma della Samsung, che fin da subito ha riscosso un buonissimo successo grazie a caratteristiche e peculiarità estremamente interessanti, tanto da riuscire a difendersi egregiamente anche oggi. Ricorderete bene che, diversi giorni fa, vi avevamo parlato di un nuovo aggiornamento, l’ennesimo, che stava iniziando a ricevere tale smartphone. Inizialmente approdato in Gran Bretagna, tale update è stato poi esportato altrove, giungendo anche qui in Italia, presso i device con brand Vodafone. Ebbene, da qualche ora anche i Samsung Galaxy S5 con brand 3 stanno cominciando a ricevere l’aggiornamento, il cui codice, ricordiamo, è G900FXXU1CPJ6. Si tratta di un update naturalmente ancora una volta basato su Android Marshmallow, comunque interessante in quanto, nei suoi circa 200 MB ti peso, aggiorna la patch relativa alla sicurezza. E gli altri? A questo punto, se possedete un Samsung Galaxy S5 con brand TIM o con brand Wind, non disperate: generalmente tali apparecchi non vengono considerati come corsie preferenziali per la ricezione di update vari, ma dal momento in cui gli apparecchi con brand Vodafone e con brand 3 lo hanno già ricevuto, dovrebbe volerci veramente poco tempo anche per gli altri. Insomma, ancora un po’ di pazienza e ci saremo, finalmente.