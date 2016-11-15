Samsung Galaxy S8 con display sensibile alla pressione?

Arriviamo al giro di boa di questo mese di novembre, dove la grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung sta cercando un riscatto, dopo il clamoroso tracollo dovuto ai famigerati problemi del Samsung Galaxy Note 7. Samsung, infatti, sta tentando di rilanciare le proprie ambizioni, e in questo senso non destano particolare stupore le moltissime indiscrezioni che in queste ore stanno circolando sul web relativamente ai futuri smartphone di top gamma, come il Samsung Galaxy S8 e il Samsung Galaxy Note 8. Proprio il Samsung Galaxy S8 è il device maggiormente sotto i riflettori, tanto che molti esperti e appassionati del settore stanno azzardando ipotesi su ipotesi. L’ultima delle quali proverrebbe ancora una volta dal suo display. Si è già parlato, a tal proposito, delle dimensioni che potrebbe avere lo schermo del Samsung Galaxy S8 (pare infatti che usciranno due diversi modelli con display dalle differenti grandezze), ma le novità più interessanti proverrebbero direttamente dalla sua tecnologia. Sembra, infatti, che il Samsung Galaxy S8 potrebbe avere uno schermo sensibile alla pressione, in maniera analoga a quanto accaduto con alcuni degli smartphone attualmente più in voga, come quelli prodotti da Huawei. Samsung sembra pronta a stupire con i fuochi d’artificio dopo i grossi problemi incorsi a seguito della debacle del Samsung Galaxy Note 7, e lo smartphone di ottava generazione, in questo senso, potrebbe implementare delle caratteristiche uniche. Solo rumors, comunque, per il momento: naturalmente non mancheremo di tenervi aggiornati sulla questione.