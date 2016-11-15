Samsung Galaxy S7, conferme per super sconti

Siamo ormai nella piena metà di questo mese di novembre, in cui il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung sta cercando di riscattare la propria immagine, dopo le brutte figure rimediate a seguito del tracollo del Samsung Galaxy Note 7. La compagnia asiatica, infatti, sta preparandosi per un 2017 euforico, grazie a device già adesso chiacchieratissimi come il Samsung Galaxy S8, il Samsung Galaxy X e il Samsung Galaxy Note 8. Tuttavia, per il momento spostiamo la nostra attenzione su quello che attualmente è il top di gamma della casa coreana, vale a dire il Samsung Galaxy S7. Il Samsung Galaxy S7 ha esordito sul mercato internazionale della telefonia mobile da ormai parecchi mesi, insieme ad una variante, la Edge, che ha riscosso un successo a dir poco clamoroso. Si tratta di smartphone capaci di garantire prestazioni sensazionali, e che sono anche bellissimi da vedere. E adesso, potrebbe esserci un’ulteriore ragione per comprarli: il prezzo. Vi avevamo già anticipato alcuni giorni fa che, probabilmente, in occasione del Black Friday (per il quale manca sempre meno tempo), alcuni device come il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S7 sarebbero potuti essere acquistabili a cifre tutto sommato contenute. E la divisione italiana di Samsung, in questo senso, alimenta le attese tramite la propria pagina ufficiale di Facebook: sembra, infatti, che sia in preparazione una grossa sorpresa proprio in occasione delle giornate del Black Friday. Super sconti in arrivo, dunque? Come sempre, non mancheremo di tenervi aggiornati.