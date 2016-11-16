Nuovo Samsung Galaxy A7 sarà impermeabile
Dopo un periodo particolarmente burrascoso, caratterizzato soprattutto dal flop del Samsung Galaxy Note 7, il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia asiatica Samsung pare finalmente pronto a rilanciarsi. I prossimi mesi probabilmente saranno ancora all’insegna di un po’ di sofferenza, ma per il nuovo anno il gigante sudcoreano promette davvero i fuochi d’artificio. Tanti, infatti, sono i device e gli smartphone di futura uscita, alcuni dei quali apparentemente sensazionali: il Samsung Galaxy S8, il Samsung Galaxy X e il Samsung Galaxy Note 8, a questo proposito, sono già chiacchieratissimi dai più. E adesso, un po’ a sorpresa, alla schiera si unisce anche il nuovo Samsung Galaxy A7. Il Samsung Galaxy A7 è uno dei più fortunati dispositivi appartenenti alla gamma A, tanto da aver ricevuto già diverse revisioni in chiave potenziata. E l’ennesima, per il 2017, dovrebbe arrivare proprio all’inizio del nuovo anno, con delle caratteristiche davvero molto interessanti. Una di esse, vale a dire la certificazione IP68, ci sarà quasi sicuramente. Tale peculiarità infatti ha contribuito in maniera significativa a costruire il successo del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, tanto da spingere il gigante coreano ad implementarla anche su altri device minori. Insomma, il Samsung Galaxy A7, modello 2017, sarà impermeabile.
