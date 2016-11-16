Caricamento...

Nuovo Samsung Galaxy A7 sarà impermeabile

16/11/2016

Dopo un periodo particolarmente burrascoso, caratterizzato soprattutto dal flop del Samsung Galaxy Note 7, il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia asiatica Samsung pare finalmente pronto a rilanciarsi. I prossimi mesi probabilmente saranno ancora all’insegna di un po’ di sofferenza, ma per il nuovo anno il gigante sudcoreano promette davvero i fuochi d’artificio. Tanti, infatti, sono i device e gli smartphone di futura uscita, alcuni dei quali apparentemente sensazionali: il Samsung Galaxy S8, il Samsung Galaxy X e il Samsung Galaxy Note 8, a questo proposito, sono già chiacchieratissimi dai più. E adesso, un po’ a sorpresa, alla schiera si unisce anche il nuovo Samsung Galaxy A7. Samsung Galaxy A7Il Samsung Galaxy A7 è uno dei più fortunati dispositivi appartenenti alla gamma A, tanto da aver ricevuto già diverse revisioni in chiave potenziata. E l’ennesima, per il 2017, dovrebbe arrivare proprio all’inizio del nuovo anno, con delle caratteristiche davvero molto interessanti. Una di esse, vale a dire la certificazione IP68, ci sarà quasi sicuramente. Tale peculiarità infatti ha contribuito in maniera significativa a costruire il successo del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, tanto da spingere il gigante coreano ad implementarla anche su altri device minori. Insomma, il Samsung Galaxy A7, modello 2017, sarà impermeabile.

