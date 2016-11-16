Ahia, esplode un altro Samsung Galaxy S7?

L’ultimissimo periodo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, è stato davvero molto travagliato. In particolar modo, l’ultimo trimestre è stato un disastro, a causa della debacle del Samsung Galaxy Note 7. Il phablet di sesta generazione, collassato a causa della batteria esplosiva, ha sbriciolato anche l’immagine del colosso asiatico, che adesso sta cercando di rimettere insieme i pezzi e di ritrovare la credibilità perduta. Rimasto, al momento, con un solo vero e proprio top di gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S7, i problemi, per il gigante coreano, tuttavia, paiono non essere finiti. Se, infatti, da un lato il Samsung Galaxy S7, insieme al Samsung Galaxy S7 Edge, ha riscosso un grande successo sin dalla sua primissima uscita, dall’altro sta rischiando di finire al centro di alcune polemiche. E il problema, sfortunatamente, è sempre lo stesso: le pericolose batterie esplosive. Pare, infatti, che sia stato registrato un nuovo caso di esplosione del Samsung Galaxy S7, stavolta direttamente da Winnipeg, in Canada. Un uomo, tale Amarjit Mann, si è infatti lasciato fotografare con le mani vistosamente fasciate, sulle quali sarebbe adagiato il telefono incriminato, ovviamente riportante i danni della presunta esplosione. L’uomo ha spiegato che il telefono gli sarebbe esploso tra le mani, e che una scintilla avrebbe persino rischiato di colpirgli l’occhio. Si sarebbe poi recato prontamente all’ospedale più vicino per farsi curare. Rimane da capire, tuttavia, se la cosa sia effettivamente veritiera: pare, infatti, che in molti stiano sfruttando il problema delle batterie per ottenere un po’ di visibilità e per scucire del denaro da Samsung, intentando causa. Il Samsung Galaxy S7, tuttavia, fin qui ha fatto registrare solamente alcuni casi sporadici di presunte esplosioni, e non ha mai dato l’impressione di essere un device sofferente di tale rischio (diversamente dal Samsung Galaxy Note 7). Vedremo, comunque, come si evolverà la cosa.