Ecco il nuovo Samsung Galaxy J3!

L’ultimo trimestre, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è stato veramente molto travagliato. Il colosso asiatico, suo malgrado, ha infatti vissuto tutta una larga serie di problemi, a cominciare dal clamoroso disastro cui è andato incontro il phablet di sesta generazione, il Samsung Galaxy Note 7. Il problema è noto, ed è quello delle batterie esplosive: che, adesso, potenzialmente, pare potersi addirittura allargare ad altri smartphone, come il Samsung Galaxy S7. Ma bando alle ciance, la compagnia coreana da qualche tempo si sta anche impegnando anima e corpo per la realizzazione di nuovi device in grado di far dimenticare tutti questi guai, come il Samsung Galaxy S8, il Samsung Galaxy X, il Samsung Galaxy Note 8… o il Samsung Galaxy J3. Proprio così, perché ben presto potremo avere una nuova variante del Samsung Galaxy J3. Come ben sappiamo, infatti, da qualche tempo Samsung ha adottato una nuova politica, ossia di revisionare alcuni smartphone di fascia media o bassa per farli uscire nuovamente sul mercato internazionale della telefonia mobile con delle caratteristiche migliorate rispetto ai modelli precedenti. Il Samsung Galaxy J3 è dunque uno dei dispositivi che, nel 2017, avrà una revisione in chiave potenziata. Nello specifico, è anche sbucata fuori quella che parrebbe essere la sua scheda tecnica, e sicuramente non c’è male per un apparecchio di fascia media-bassa. Partiamo da un processore Qualcomm Snapdragon 430, accompagnato da una RAM da 2 GB. Lo storage interno è da 16 GB (si presume espandibili grazie all’uso di una scheda micro SD), mentre il display riesce a raggiungere i 5 pollici di diametro, con risoluzione in HD. Il tutto, inoltre, dovrebbe essere animato da una batteria da 2600 mAh. Al momento pare che questo smartphone sia destinato al solo mercato cinese, ma chiaramente ci si augura qualche sorpresa. Nel caso, ovviamente, non mancheremo di tenervi aggiornati.