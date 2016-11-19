Samsung Galaxy S8 si ricarica in soli 15 minuti!

Andiamo dunque a concludere anche questa terza settimana del mese di novembre. Ci avviamo con passi sempre più spediti, ormai, alla fine di questo mese, che, di fatto, ci proietterà anche nel periodo natalizio. E, quindi, manco a dirlo, continuano ad incrementare sempre più le indiscrezioni e le voci di corridoio circa i futuri device di top gamma del colosso sudcoreano, su tutti il Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S8 è uno smartphone davvero molto atteso sia dalla critica che dal pubblico, soprattutto a seguito del clamoroso collasso cui è andato incontro il Samsung Galaxy Note 7. L’apparecchio, peraltro, dovrebbe implementare alcune caratteristiche davvero eccezionali, una delle quali sta destando scalpore. Ci stiamo riferendo al fatto che, incredibilmente, il Samsung Galaxy S8 impiegherebbe solo una manciata di minuti per ricaricarsi completamente. Lo smartphone, infatti, supporterà la Quick Charge 4.0, ossia la nuova tipologia ultra-veloce di ricarica. Il che, tradotto in termini molto spiccioli, a livello di tempo significherebbe che il device si ricaricherebbe del 50% dopo appena un quarto d’ora. Per ricaricarsi al 100%, invece, ci vorrebbe giusto una mezz’oretta. Un’inezia, praticamente. Insomma, tutto ciò per ergonomizzare ancora di più i tempi di utilizzo di questo attesissimo device. Naturalmente, molti sperano anche che, visti i recenti trascorsi, non si corra più il rischio che le batterie esplodano.