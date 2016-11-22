Samsung Galaxy A7, ecco certificazione bluetooth

Siamo ormai entrati nella parte finale di novembre, un mese che, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito da Samsung, è stato praticamente di transizione. Tra il disastro del Samsung Galaxy Note 7 e l’attesa nei confronti dei futuri device di top gamma, infatti, il noto gigante tecnologico sudcoreano sta prendendosi i suoi giusti tempi per fidelizzare nuovamente i clienti perduti. E potrebbe farlo già prestissimo, quantomeno in parte, grazie ad alcuni smartphone che sono ormai in procinto di esordire sul mercato. O, perlomeno, di tornare. C stiamo infatti riferendo, come probabilmente avrete capito, al Samsung Galaxy A7. Il Samsung Galaxy A7 è uno degli smartphone di maggior successo della gamma A, tanto da ottenere, nel tempo, diverse revisioni. L’ultima delle quali, per il 2017, sarebbe davvero dietro l’angolo, come confermano anche le ultime indiscrezioni che ci sono arrivate. O, nel caso del Samsung Galaxy A7, sarebbe meglio parlare di informazioni ufficiali. Difatti, il device ha da pochissimo ricevuto in via ufficiale la certificazione bluetooth. Il che, come ci insegna la tradizione, generalmente equivale ad un imminente lancio sul mercato della telefonia mobile. Secondo molti esperti e addetti ai lavori, infatti, il nuovo modello del Samsung Galaxy A7 dovrebbe irrompere già agli inizi del mese di dicembre. Giusto in tempo per le feste natalizie, insomma.