Samsung Galaxy S8 avrà audio Harman?

A una settimana dalla fine del mese di novembre, continuano a giungerci indiscrezioni e novità sempre più interessanti relativamente al prossimo smartphone di top gamma del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S8. Difatti, presumibilmente nella primavera del nuovo anno, lo smartphone di ottava generazione dalle elevate prestazioni dovrebbe finalmente esordire presso il mercato internazionale della telefonia mobile, proponendo una serie di novità davvero molto interessanti. A tal proposito, proprio qualche giorno fa, ricorderete che vi avevamo parlato di alcune caratteristiche che il Samsung Galaxy S8 dovrebbe implementare: e alcune di esse, vale a dire il processore Qualcomm Snapdragon 825, unitamente alla modalità di ricarica Quick Charge 4.0, dovrebbero anche incrementare in maniera notevole l’autonomia del device. Pare, però, che la compagnia asiatica stia cercando il meglio del meglio in tutti i settori del suo nuovissimo Samsung Galaxy S8. Incluso, quindi, anche il comparto audio. Alcune indiscrezioni, infatti, chiaramente non ancora ufficiali, parlano della possibilità che il dispositivo implementi un nuovo comparto audio, più performante e tecnologicamente avanzato, prodotto da Harman. Harman International Industries è una delle maggiori compagnie specializzate nel settore, ed è certamente sinonimo di qualità. Inoltre, proprio di recente il gigante statunitense è stato rilevato da Samsung, per una cifra vicina ai 10 miliardi di dollari, e la collaborazione pare pertanto fattibile. Presto vi terremo aggiornati sulla vicenda.