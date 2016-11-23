Arriva il Samsung Galaxy S7 Glossy Black!

Stiamo ormai per lasciarci alle spalle novembre. Un nuovo mese, quello di dicembre, è ormai alle porte. E, benché il periodo, presumibilmente, sarà ancora di transizione, potrebbe comunque offrirci delle novità interessanti, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Difatti, in attesa che il 2017 ci porti dei nuovi, attesissimi smartphone di top gamma, come il Samsung Galaxy S8, il Samsung Galaxy X, e il Samsung Galaxy Note 8, Samsung sta cercando di spingere il più possibile quello che attualmente è il suo miglior apparecchio, ossia il Samsung Galaxy S7. Uscito in primavera, nei primi giorni di marzo, il Samsung Galaxy S7, insieme alla variante Edge, ha riscosso un grandissimo successo, conquistando sia il pubblico che la critica. Inizialmente, il device è uscito in diverse colorazioni classiche, come quella dorata, quella argentata e quella nera, ma adesso la compagnia asiatica pare intenzionata ad allargare la varietà di colori. Di recente, ad esempio, vi abbiamo parlato della Blu Corallo. L’ultima tonalità, in questo senso, pare stia ormai per arrivare, sebbene non sia ancora chiaro se giungerà anche in altri mercati al di fuori di quello asiatico. Il nuovo colore del Samsung Galaxy S7 è stato chiamato Glossy Black: ossia Nero Lucido, evidentemente per entrare in diretta concorrenza con il modello Jet Black dell’ iPhone 8.