Samsung Galaxy S9 avrà audio Harman

Nel campo sterminato della telefonia mobile, che nel corso degli ultimi anni ha vissuto delle innovazioni a dir poco incredibili, c’è chi guarda al presente e chi invece tenta di portarsi avanti. I più temerari e lungimiranti, tuttavia, riescono a fare dei salti a dir poco incredibili, tentando di anticipare nettamente cosa potrebbe riservare un futuro ancora piuttosto lontano. Ecco perché, quando ancora stiamo attendendo che arrivi il Samsung Galaxy S8, c’è già chi pensa a come potrebbe essere il Samsung Galaxy S9. Il Samsung Galaxy S9 con ogni probabilità arriverà nella primavera del 2018, e sarà sicuramente dotato di una serie di caratteristiche e di peculiarità tecniche impressionanti. Mancando, però, almeno un anno e mezzo al suo esordio ufficiale sul mercato internazionale della telefonia mobile, è molto difficile stabilire già adesso che cosa potrebbe implementare di preciso. Di una cosa, tuttavia, molti esperti e addetti ai lavori sono molto sicuri. Ricorderete, infatti, che proprio ieri vi avevamo parlato del sodalizio tra Samsung e Harman, nota compagnia specializzata nel settore audio, che proprio in tempi recenti è stata rilevata dal colosso asiatico per una cifra vicina ai 10 miliardi di dollari. Ebbene, tale notizia pareva lasciar presagire che il Samsung Galaxy S8 avrebbe potuto implementare un comparto audio della Harman, quindi molto performante e di grande qualità. È parso subito chiaro, però, che i tempi sarebbero stati fin troppo stretti, e che sarebbe stato praticamente impossibile che lo smartphone di ottava generazione implementasse alcune caratteristiche realizzate ad hoc dalla compagnia statunitense. I tempi relativamente al Samsung Galaxy S9, tuttavia, ci sarebbero tutti. E, a questo proposito, in molti sono piuttosto certi che sarà il device di nona generazione, in uscita nel 2018, a godere di nuove, incredibili potenzialità dal punto di vista dell’audio. Insomma, per adesso forse è un po’ troppo prematuro parlarne, ma è davvero molto probabile che i prossimi smartphone di top gamma di Samsung possano vantare un comparto audio di Harman.