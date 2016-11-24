Android Nougat presto su Samsung Galaxy S6

Se andiamo a vedere il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ci rendiamo conto di come l’ultimissimo periodo sia stato caratterizzato in particolar modo da alcuni eventi principali. Il primo di essi è stato senza ombra di dubbio il clamoroso tracollo del Samsung Galaxy Note 7, uscito con le ossa rotte dal gravissimo problema delle batterie esplosive. Il secondo è l’approdo del sistema operativo di Android Nougat sui maggiori device prodotti dalla compagnia asiatica, come il Samsung Galaxy S7 o anche il Samsung Galaxy S6. Già, perché in qualche modo si discute da parecchio tempo della possibilità che l’ultimo sistema operativo di Android giunga presso gli smartphone realizzati da Samsung. E se non c’erano grandi dubbi relativamente al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge, adesso ci giungono notizie confortanti anche riguardo ai loro illustri predecessori. Il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge sono stati i top di gamma dell’azienda coreana nel 2015, e ancora oggi si difendono piuttosto bene, grazie ad una serie di caratteristiche tecniche piuttosto interessanti. E adesso, GFXBench, fonte autorevolissima del settore, ci rivela che Android Nougat, su tali dispositivi, sarebbe ormai in fase di testing piuttosto avanzata. Ad oggi non siamo in grado di fornirvi delle date precise, ma se possedete un Samsung Galaxy S6, o la sua variante Edge, potete stare tranquilli: presto potrete finalmente godere anche voi di Nougat sui vostri apparecchi.