Le offerte del Black Friday per Galaxy S7 e S6

L’ultimissimo periodo, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, è stato caratterizzato in particolar modo dalla debacle del Samsung Galaxy Note 7. Un fatto a dir poco drammatico, tanto per le casse quanto per l’immagine del gigante asiatico. Tuttavia, le tantissime offerte proposte da Samsung, unitamente al momento che stiamo vivendo, hanno fatto sì che le vendite del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S6 venissero nuovamente agevolate. A cosa ci stiamo riferendo, esattamente? Senza scomodare una festa famosissima come il Natale, che sicuramente porterà tantissime offerte e promozioni ma per la quale comunque manca ancora un mesetto buono, questi giorni sono particolarmente frenetici per via del Black Friday. Ribadiamo che ad oggi, per Black Friday, si intende quel periodo che va dall’ultimo venerdì del mese di novembre (il Black Friday, appunto) al lunedì successivo (detto Cyber Monday), caratterizzato da una serie di fortissimi e convenientissimi sconti per più prodotti. Un’usanza, quella del Black Friday, tipicamente americana, e che però da qualche tempo ha riscosso un certo successo anche nella cara Vecchia Europa. Negli anni passati, infatti, molti hanno approfittato di varie offerte e promozioni per fare i loro acquisti, anche nel campo della telefonia mobile. E i protagonisti, manco a dirlo, sono proprio il Samsung Galaxy S7 e il Samsung Galaxy S6. Questi giorni, dunque, potrebbero essere ideali per cambiare smartphone e comprare un telefono all’avanguardia. Varie catene come Euronics ed Expert, da questo punto di vista, offrono delle soluzioni davvero molto interessanti. Il primo, infatti, propone vari device scontati, oltre ad ulteriori sconti su un secondo acquisto. In sostanza, si può acquistare il Samsung Galaxy S7 Edge a 729 euro (già di per sé 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino), e con uno sconto del 50% (quindi a circa 364 euro) se ne può acquistare addirittura un altro! Stessa cosa avviene per il Samsung Galaxy S7 normale: il suo prezzo è di 629 euro (di nuovo, 100 euro in meno rispetto al prezzo consigliato), e prendendone uno se ne può acquistare anche un altro a metà prezzo, vale a dire a circa 315 euro. Expert, invece, propone il Samsung Galaxy S6 a soli 389 euro.