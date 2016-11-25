Samsung Galaxy S7, manca poco per Nougat

Quando ci inoltriamo a passi sempre più spediti verso la conclusione del mese di novembre, che di fatto ci proietterà anche in direzione della fine del 2016, continuano a trapelare informazioni, rumors e indiscrezioni sempre più forti e più interessanti circa il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, attualmente i migliori smartphone di top gamma prodotti dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. In particolare, dopo il collasso del Samsung Galaxy Note 7, gli smartphone di settima generazione sono tornati prepotentemente in auge. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, fin dal loro primissimo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, hanno realizzato un grandissimo successo conquistando tanto il pubblico che la critica. E, presto, potrebbero arricchirsi di un’ulteriore, attesissima novità. Già da diverse settimane, infatti, vi parliamo dell’imminente arrivo di Android Nougat su tali device. L’ultimo sistema operativo di Android, infatti, dovrebbe rendere i top di gamma di Samsung più potenti e più performanti che mai, e la sua fase di testing è già stata avviata. Per la verità, si sa che sono state diffuse diverse versioni beta di Android Nougat per il Samsung Galaxy S7, e a tal proposito continuano ad arrivarci delle voci particolarmente interessanti. Nello specifico, pare che l’interfaccia di Nougat farà compiere al Galaxy S7 una vera e propria evoluzione, soprattutto per quel che concerne la caratteristica relativa all’ Always On, che dovrebbe così diventare in tutto e per tutto simile a quella del defunto Samsung Galaxy Note 7.