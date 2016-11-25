Le offerte del Black Friday per Samsung Galaxy S7

Già da qualche tempo, probabilmente ve ne sarete accorti se siete soliti seguire questi nostri spazi, vi abbiamo parlato delle incredibili offerte e promozioni che avrebbero riguardato vari device targati Samsung in questi giorni. Come sappiamo, infatti, finalmente è arrivato il tanto atteso Black Friday: da un’usanza giunta prepotentemente dall’America, infatti, a partire dall’ultimo venerdì del mese di novembre (detto Black Friday, appunto), al successivo lunedì (Cyber Monday), è possibile trovare una serie di prodotti a prezzi estremamente convenienti. E tra questi, manco a dirlo, troviamo anche il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Il Samsung Galaxy S7 è uscito insieme alla variante Edge, ossia con i bordi laterali curvi, già dallo scorso mese di marzo, e tuttavia non ha mai conosciuto delle grandi flessioni. Probabilmente anche a causa del clamoroso flop cui è incorso il Samsung Galaxy Note 7, i due smartphone di settima generazione si sono fin qui comportati in maniera più che egregia. Andiamo dunque a scoprire quali sono le migliori offerte su Amazon, in questo Black Friday, per il Samsung Galaxy S7 e per il modello Edge. Il prezzo più basso si aggira attorno ai 480 euro per il modello basilare, di colore nero e con brand Vodafone. Una promozione eccezionale, se pensiamo che il device, a prezzo di listino, costerebbe 729 euro. Il Galaxy S7 Edge si propone anch’esso in maniera molto conveniente: per accaparrarselo servono infatti 565 euro, a fronte degli 829 del suo prezzo iniziale: ossia, quasi 300 euro in meno rispetto al costo originale! È bene tuttavia affrettarsi, perché la disponibilità è estremamente limitata e le unità potrebbero esaurirsi molto velocemente. Ad ogni modo, vi invitiamo caldamente a tenere d’occhio il sito di Amazon per tutto il giorno, in quanto ulteriori offerte, anche per altri smartphone prodotti dalla compagnia sudcoreana, potrebbero essere inserite nelle prossime ore.