Samsung Galaxy Note 5 si aggiorna

Andiamo ormai a mettere la parola fine su questa settimana, che, di fatto, ci avvia anche verso la conclusione del mese di novembre. Un periodo sicuramente molto interessante per il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, quantomeno per il settore della telefonia mobile. Come ben sappiamo, infatti, dopo il tracollo del Samsung Galaxy Note 7, defunto a causa dei gravi problemi delle batterie esplosive, la compagnia asiatica ha avviato tutte le contromisure del caso, promettendo numerose innovazioni per il 2017. E, ricordandovi che, in questi giorni, su varie piattaforme come Amazon e eBay, sono disponibili numerose offerte e promozioni correlate al Black Friday, torniamo a parlarvi di un device di cui non discutevamo più da tempo: il Samsung Galaxy Note 5. Il Samsung Galaxy Note 5 è il phablet di quinta generazione prodotto dall’azienda coreana, predecessore dello sfortunatissimo Galaxy Note 7. Come ben sappiamo, si tratta di un dispositivo sicuramente molto potente e performante, e che però, purtroppo, non è mai arrivato sul mercato europeo. E proprio in queste ore, il device sta ricevendo un interessante aggiornamento. Come sappiamo bene, il collasso del Samsung Galaxy Note 7 ha avuto come effetto quello di permettere ad altri apparecchi di top gamma, come il Samsung Galaxy S7 o appunto il Samsung Galaxy Note 5, di ereditarne alcune caratteristiche. E questo è appunto quello che sta accadendo in questo momento. Il Samsung Galaxy Note 5, infatti, sta ricevendo un update che in qualche modo lo renderà più simile al successore. Si tratta di una nuova interfaccia grafica, la Grace UX, che appunto era in dotazione al phablet di sesta generazione. Un’interfaccia davvero molto accattivante e raffinata, oltre che in possesso di alcune nuove funzioni. Vale tuttavia la pena di ricordare che, sfortunatamente, il Samsung Galaxy Note 5 non è mai stato commercializzato in Europa, e che quindi tale aggiornamento riguarda solamente vari paesi come la Corea del Sud.